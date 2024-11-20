Rum Göç Müsteşarı Nikolas İoannidis, uzun süredir ara bölgede mahsur kalan ve “Köfünye’deki” (Geçitkale) kabul ve misafir etme merkezine nakledilen sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’nin AİHM’e istediği yanıtları gönderdiğini dile getirdi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, İoannidis, sığınmacıların avukatlarının sığınmacıların maruz kaldığı insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve geri gönderilme riski sebebiyle acil önlem talebi ardından AİHM karşısında bulunan davayla ilgili “politis.com.cy” açıklama yaptı. İoannidis, yaptığı açıklamada “tüm prosedürlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası yükümlülükleri ve AB yükümlülüklerine uygun olarak gerçekleştirileceğini” söyledi.

Gazete, sığınmacıların avukatlarının acil önlem alınması talebi ardından AİHM’in konuyla ilgili bilgi almak istediğini ve Rum hükümetine, sığınmacıların Güney Kıbrıs’ta sığınma prosedürlerine erişip erişmedikleri ve dolaylı olarak ara bölgeye geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadıkları konusunda bilgi vermesi direktifi verdiğini anımsattı.

Gazete, AİHM’in Rum kesimine bugüne kadar tarih verdiğini ancak daha sonra kararını değiştirerek Rum kesiminin bu sorulara dün sabaha kadar yanıt vermesini istediğini aktardı.

Haberde, AİHM’in kararını, Rum Göç Müsteşarı Nikolas İoannidis’in Rum Yönetimine siyasi sığınma başvurusunda bulunan bir grup kişinin sınır dışı edilmesine dair açıklamaları yüzünden değiştirdiği ifade edildi.