Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen iş birliği kapsamında izcilik alanında teorik ve pratik uygulamaları bir araya getirerek, katılımcıların akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefledikleri belirtildi.



Açıklamada, "Protokol çerçevesinde, eğitimde iş birliği yapılarak teorik ve pratik uygulamalar pekiştirilecek, izcilik alanında bilgi ve beceri kazandırılacak, katılımcıların bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanacak ve ilköğretim düzeyinde hakem, antrenör ve izcilik altyapısı geliştirilecek.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iş birliğiyle eğitimde kalitenin artırılması ve izcilik alanında yeni fırsatlar yaratılmasının amaçlandığının da vurgulandığı açıklamada, adayların mesleki donanımlarının belgelenmesinin de hedeflendiği aktarıldı.