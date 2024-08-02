AÖA’dan verilen bilgiye göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve AÖA Yönetim Kurulu'nun ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde planlanan "AÖA Yeniden Yapılanma Projesi" kapsamında Ankara'da resmi temaslarda bulunan Konedralı, projenin detaylarını ve süreçle ilgili çeşitli gelişmeleri yetkililere aktardı.

Ankara temaslarında AÖA Başkanı Konedralı’ya, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert eşlik etti.

TC Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı A. Hadi Turus ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile bir araya gelen Konedralı, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun ve AÖA Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu destekle hayata geçirme fırsatı buldukları” AÖA Yeniden Yapılanma Projesi”ne ilişkin bilgi paylaşımlarında bulundu.

AÖA'daki proje çalışmaları yanında, KKTC’deki ana dili öğretimi çalışmaları ve yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi programları konularında da bilgi alışverişinde bulunan Konedralı, temaslarının verimli geçtiğini belirtti.