Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 21 kabindeki 155 kişinin kurtarıldığını, 3 kabinde mahsur kalan 13 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile kriz masasının oluşturulduğu Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında yaptığı açıklamada, teleferikte mahsur kalanların tahliye sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Tüm kurum ve kuruluşların müdahalesiyle dünden itibaren yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Böcek, "21 kabindeki 155 vatandaşımızı kurtardık, 3 kabindeki 13 vatandaşımızı da az sonra inşallah kurtarmış olacağız." dedi.

Böcek, bir daha böyle bir kazanın yaşanmamasını temenni etti.

Yavuzyılmaz da dünden itibarın çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Teleferikte gerekli bakım ve onarımların yapılıp yapılmadığı yönündeki sorularla karşılaştıklarını dile getiren Yavuzyılmaz, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan ANET A.Ş'nin bakım ve onarımla ilgili yaptığı sözleşmeler, bakım onarım raporları tarafımızca incelenmiştir. Yıllık periyodik bakım ve onarımların yapıldığı, aylık ve haftalık bakım ve onarımların yaptırıldığı ve takip edildiği tarafımızca tespit edilmiştir." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, 2017'de açılan teleferik sisteminin 2018'de hangi firma tarafından bakım onarımı yapıldıysa sonraki yıllarda da aynı firmayla anlaşma yapıldığını kaydetti.

Türkiye'de teleferiklerle, asansörlerle ilgili yeni bir mevzuat çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.

Kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin ekiplerinin koordinatörlüğünü yaptığı belirtilen Aras da ekiplerin zor arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.