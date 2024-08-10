Rum “İnsani Konular Kayıplar ve Mahsurlar" Komiseri Anna Aristotelus’un, dün Koruçam’daki “Kormacit (Koruçam) İş Birliği Merkezinde” düzenlenen yaz okulu kapanış etkinliğine katıldığı bildirildi.

Haravgi ve Alithia’nın haberine göre yaz okuluna katılan 85 öğrenci ve öğretmenlerine Rum yönetiminin, Maronit dilini ve Kıbrıs tarihini idame ettirmek için harcanan çabalara destek mesajını ileten Aristotelus, Koruçam’da yaşayan çocukların kültürel mirasın bekçileri, Maronit dilini öğrenmelerinin ise “ülkenin geleceğinin garantisi" olduğunu söyledi. Aristotelus Rum yönetiminin, daha da ilerlemesi ve refahı için Maronit cemaatine desteğini sürdüreceğini söyledi.