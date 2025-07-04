Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir anket, AKEL’in yüzde 19’la birinci, son seçimdeki oy oranını neredeyse ikiye katlayan ELAM'ın yüzde 13 ile üçüncü parti olduğu sonucunu ortaya koydu.

Haravgi gazetesi, IMR şirketinin Haziran ayını kapsayacak şekilde gerçekleştirdiği anketin, Güney Kıbrıs’taki siyasi partiler arasında AKEL’in yüzde 19’la birinci sıraya yerleştiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Ankete göre DİSİ yüzde 18’le ikinci sırada yer alırken, ELAM yüzde 13’le üçüncü, Odisseas Mihailidis’in yeni kurduğu “Alma” partisi ise yüzde 12’yle dördüncü sırayı aldı.

Yeni bir parti olmasına karşın “Alma” partisinin aldığı oyla ileriki dönemde söz sahibi olabilecek konumda bulunduğu yorumunu yapan gazete, DİKO partisinin ise yüzde 7 oy oranıyla beşinci sıraya gerilediğini ve yerleşmiş “üçüncü parti” unvanını kaybettiğini aktardı.

Ankete göre, Çevreciler Hareketi ve VOLT yüzde 3’er, EDEK yüzde 2 ve DİPA ve Avcılar Hareketi yüzde 1’er oran alırken yüzde 11’lik bir kesim ise “kararsız olduğun” dile getirdi.

Yüzde 6’lık bir kesim ise oy vermeyeceğini ifade etti.