Daha önce Masterchef yarışmalarında ülkemizi temsil ederek birçok ödül kazanan Kilitkayalı, geceye damgasını vurdu.

KKTC Büyükelçisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona yabancı diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Şef Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs mutfağının kendine has lezzetlerini özenle hazırlayarak konuklara sundu.

Konuklardan tam not alan şef Kilitkayalı, Kıbrıs kültürüne ait yemeklerle misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı.

Haber: Ergün YAHAT