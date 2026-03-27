Hamitköy’de evinde aniden rahatsızlanması üzerine, babası tarafından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne götürülen 38 günlük Muhammad Salar Bhattı (E), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Poliste verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, Bhattı’nın ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

-77 yaşındaki turist otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Öte yandan, Lefkoşa’da bir otel odasında ise dün, ülkede turist olarak bulunan Anke Chrıstıne Weber (K-77) aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirdi. Weber’in ölüm sebebi otopsi ardından belirlenecek.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması devam ediyor.