Afrodit yatağındaki rezerv tahmini yüzde 5 arttı Afrodit yatağındaki rezerv tahmini yüzde 5 arttı

Lefkoşa'nın  sevilen ismi Gülnur Eskidemir (48)  bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi yarın  (pazar günü) İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.