Lefkoşa'nın sevilen ismi Gülnur Eskidemir (48) bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi yarın (pazar günü) İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Lefkoşa'nın sevilen ismi Gülnur Eskidemir (48) bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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