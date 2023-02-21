Lefkoşa ve Girne’deki hırsızlıklarla ilgili 2 kişi daha tutuklandı Lefkoşa ve Girne’deki hırsızlıklarla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

20.02.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Kırıkkale’de sakin Ayhan TAŞ (E-57) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi”  sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.