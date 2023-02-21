20.02.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Kırıkkale’de sakin Ayhan TAŞ (E-57) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Ani ölüm! 57 yaşında hayatını kaybetti
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