Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 05.02.2023 tarihinde, Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamının yitiren Aynur NAY (K-43)’ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.