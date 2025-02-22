AKEL Milletvekili Andreas Pasiurtidis, Roma’da katıldığı 19’uncu Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurul toplantısı çerçevesinde, Kıbrıs sorununda iki devletli çözümün kabul edilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Haravgi gazetesi Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak Pasiurtidis’in toplantı çerçevesinde, Türk milletvekilinin Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm tezini yinelemesi nedeniyle, yaptığı müdahaleye yer verdi.

Habere göre Pasiurtidis, Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm tezinin, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu bununla birlikte hiçbir zaman da kabul edilmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Pasiurtidis, Kıbrıs Rum tarafının, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm sağlanmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu yineledi.

Pasiurtidis konuşması sırasında bölgesel gelişmelerle ilgili görüşlerini de ortaya koydu.