Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kaleme aldığı 500 sayfalık “Sikofantis”(iftiracı) isimli kitabının bu ay yayımlanacağı belirtildi.

Politis gazetesi “Sikofantis Sürprizlere Gebe” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in kitabının, eski çalışma arkadaşı, gazeteci yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devleti” isimli kitabı çerçevesinde kaleme aldıklarına yanıt niteliğinde olduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis gazeteye yaptığı açıklamada 500 sayfalık kitabının bu ay içerisinde yayımlanacağını söyledi.

Anastasiadis, kitabının sürprizlere gebe olduğunu, bununla birlikte Makarios Drusiotis’in kendisi hakkında yazdıklarına ispatlı yanıtları içerdiğini de ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in yayımlanacak kitabı yolsuzlukla ilgili araştırma komitesine delil olarak da sunulacak.