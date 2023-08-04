Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Trabzon’da bir dizi ziyaret de gerçekleştirerek belediyecilik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Gönyeli – Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, ziyaretleri kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu’nu da ziyaret etti.

KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’ın da eşlik ettiği ziyarette, belediyecilik anlamında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. İki belediyenin beraber yapabileceği projeler konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, karşılıklı hediyeler de takdim edildi.