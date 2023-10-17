Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki söylemlere karşı meclis kürsüsünden bir açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının ülke ekonomisi ve kamu maliyesi üzerinde çok ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini geçmiş yıllarda gördüklerini söyledi. Amcaoğlu, bu nedenle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine geldikten sonra bu konuda gayet titiz ve dikkatli bir süreç izlediklerini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın direkt olarak piyasaya yansıdığına ve enflasyon yarattığına dikkat çekti. Enflasyonun da kamu maliyesi üzerinde çok büyük negatif etki yarattığını dile getiren Bakan Amcaoğlu, göreve geldikten sonra tüm gayretlerinin fiyat değişimlerini en aza indirgeyecek şekilde süreci kontrol etmek olduğunu söyledi.

Fiyat istikrar fonunun bu yüzden kurulduğunun altını çizen Bakan Amcaoğlu, fiyatların aşağı veya yukarıya seyrinin ekonomik stabilizeyi bozduğunu, vatandaş üzerinde güven bunalımı yarattığını ve dolayısıyla ekonomi üzerinde de olumsuzluklara neden olduğunu söyledi.

Fiyat istikrar fonunu fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçebilmek için kullandıklarını belirten Bakan Amcaoğlu, yükselen akaryakıt fiyatlarının piyasayı da pahalılaştırdığını ancak akaryakıt fiyatlarının düşmesi ile piyasadaki diğer herhangi bir ürün fiyatının düşmediğini söyledi. Bakan Olgun Amcaoğlu, “bu sebeple fiyat istikrar fonunu akaryakıt fiyatlarını değiştirmemek için azami şekilde kullanıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığın esas görevinin fiyat istikrarını korumak olduğunun altını çizdi. İsrail-Filistin savaşının nelere yol açacağını bilemediklerini dile getiren Bakan Amcaoğlu, ham petrol fiyatlarının yükselişe geçtiğini ve bu yüzden akaryakıt fiyatlarını değiştirmemek adına temkinli davrandıklarını söyledi.

Fiyat istikrar fonunun bir vergi olmadığını, fiyat istikrarını koruyabilmek adına bir fon olduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, özellikle mazot fiyatını artırmamak için bu fonun hemen her hafta kullanıldığını da kaydetti.