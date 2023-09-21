Alzheimer Derneği, Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Türk Belediyesi desteğiyle seramik sanatçısı Leman Cankat bugün, Alzheimer hastalarına ve yaşlılara yönelik “çamur oynuyoruz” sloganıyla etkinlik yaptı.

Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikte, katılımcıların el izlerinin çamura çıkarılmasıyla hatıra objeleri oluşturulacak.

Etkinlikte, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Betül Peyravi ve Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez konuşma yaptı.

-Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Alzheimer konusunda farkındalık sağlayacak etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Harmancı, zamanla mücadele etmenin zorluğuna değindiği konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez de Alzheimer ve demans hastalarının sorunlarına değinerek, evde bakım desteği, ilaç ve malzeme, hasta bakıcı konularında acil çözüm gerektiren sorunlar yaşandığını söyledi.

Sönmez, özel bakımevlerinin denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, gündüz bakım evlerinin de özellikle hasta yakınlarının desteklenmesi bakımından önem taşıdığını belirtti.

Sönmez, LTB Başkanı Harmancı, Girne Özgürada Lions Kulübü ve etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Betül Peyravi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Peyravi, destek vermekten mutluluk duydukları etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Seramik sanatçısı Leman Cankat da 60 yaş üzeri gruba yönelik etkinliğin, dernek, kulüp ve LTB işbirliğinde organize edildiğini ifade etti. İz bırakma amacıyla yapılan etkinlikte katılanların el izi alınacağını dile getiren Cankat, daha sonra ateşte pişirileceğini vr kendilerine dağıtılacağını belirtti. Cankat, etkinliğe üç gönüllü ile birlikte katkı koymaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.