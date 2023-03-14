Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Yeni Girne Hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini, 160 yatak kapasiteli hastanenin bu yıl içinde tamamlamasını öngördüklerini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Altuğra, 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Girne bölgesinde artan nüfus yapısına hizmet vermede yetersiz kaldığını dile getirdi.
Altuğra, inşaatın tamamlanmasıyla 160 yatak kapasiteli Yeni Girne Hastanesi’nin özelde Girne halkına genelde ülkeye tam teşekküllü bir sağlık hizmeti sunacağını kaydetti.
2022 Aralık ayında başlanan Yeni Girne Hastanesi inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirten Altuğra, hastanenin yapım aşaması ve güncel durumunu sürekli takip ettiklerini söyledi.