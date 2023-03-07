Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Kadınların güçlü olmadığı toplumlar, ileriye gidemezler. Kadınlarımız, her alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsurlarıdırlar” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kadınların güçlü olmadığı toplumlar, ileriye gidemezler. Kadınlarımız, her alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsurlarıdırlar.

Kıbrıs Türk Halkı’nın toplumsal ve manevi değerleri içerisinde, kadının eşitliği bir günle sınırlandırılamaz. Günümüzde kadınlarımızın birçok alanda elde ettiği başarı, ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin sonlandığı, ekonomik özgürlüklerinin arttığı, kadınların her alanda eşit bir şekilde var olduğu, kısıtlanmadığı bir yapıyı hep birlikte el ele vererek sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık çalışanları olmak üzere dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum”.