Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çocuk Acil Servisi’nde düzenlenen motivasyon etkinliğine katkı koyan Lider Eğitim Kurumları Direktörü Cemre Akar ve Happy Party Organizasyon Direktörü İlknur Umut'a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çocuk Acil Servisi’nde güçlü doktor kadrosuyla çocuklara hizmet sunulduğunu belirten Altuğra, ailelerden alınan olumlu dönüşlerden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Altuğra, çocukların kaliteli sağlık hizmeti alması yanında mutlu olmalarının büyük önem taşıdığını, böylesi etkinliklerin moral verdiğini, kurum ve kuruluşların desteğiyle güzel organizasyonlara imza atıldığını vurguladı.