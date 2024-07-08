Polis, dün, saat 14.15 sıralarında Altınova-Ağıllar köyleri arasındaki tepelik arazide meydana gelen yangın ile ilgili bölgede yapılan detaylı inceleme sonucunda hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

Bölgede yapılan detaylı incelemede, yaklaşık bin dönümlük alan içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, muhtelif sayıda selvi, harup, zeytin ve çam ağaçları ile 15 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve sekiz dönümlük alan içerisindeki 50 adet limon ile dört adet zeytin ağaçlarının yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

-Bostancı’da odunlukta yangın: 20 kamyon odun zarar gördü

Dün, saat 14.30 sıralarında, Bostancı’da bir şahsa ait tarla içerisinde bulunan odunlukta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 20 kamyonluk odun yanarak zarar gördü.

-Gazimağusa evde yangın

Dün saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa suriçinde bulunan bir ikametgahın salon odası içerisinde, muhtemelen buzdolabının motor bölümünde oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, oda içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.

- Kantara-Kaplıca ana yolunda arızalanan araç ormanlık alanda yangına neden oldu

Kantara-Kaplıca ana yolunda arızalanan araç ormanlık alanda yangına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 21.00 sıralarında, Kantara-Kaplıca ana yolunun 1’inci kilometresi üzerinde meydana geldi. Saif Ghani’nin kullanımındaki NBH 369 plakalı salon araçta Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, aracın arızalanması üzerine yolun sağ tarafına park etmesinin ardından aracın motor kısmı alev alarak yanmaya başladı.

Ardından, araçta meydana gelen yangının ormanlık alana sirayet etmesi sonucu, yaklaşık bir dönümlük orman arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ve çam ağaçları ile birlikte araç tamamen yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.