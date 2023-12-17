Hakkında kayıp ilanı bulunan bir İngiliz çocuk, altı yıl sonra Fransa'da bulunduktan sonra ülkesi İngiltere’ye geri getirildi.

17 yaşındaki Alex Batty, Manchester’daki ailesine ulaştırıldı.

BBC Türkçe Servisinde yer ala habere göre 2017'den beri kayıp olan Alex, 13 Aralık Çarşamba sabahı Toulouse kenti yakınlarında yağmur altında yürürken kendisini fark eden bir otomobil sürücüsü tarafından bulunmuştu.

Manchester polisinden Matt Boyle, Batty’e İngiltere uçuşunda bir aile üyesi ile uzman polislerin eşlik ettiğini aktardı.

Boyle, “Bu buluşma, anlaşılır şekilde o ve sevdikleri için büyük bir andı. Bunca zaman sonra buluşabildikleri için mutluyuz” dedi.

Manchester polisi, henüz tam olarak Batty’nin kayboluşu ile ilgili ayrıntıları netleştirmiş değil.

Henüz 17 yaşındaki çocuğun da ifadesi alınmadı.

Matt Boyle, Batty ile yapılacak görüşme sonrasında bir ceza soruşturmasına başlanıp başlanmayacağına karar verileceğini aktardı.

Alex Batty kendisini aracına alan sürücünün telefonunu kullanarak İngiltere'deki büyükannesine ulaştı.

Sürücünün Facebook hesabı üzerinden büyükannesine mesaj atan Alex, “Merhaba büyükanne, benim Alex. Fransa Toulouse'dayım. Umarım bu mesajı alırsın. Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum” diye yazdı.

2018 yılında BBC'ye konuşan Caruana, Alex'in annesi Melanie Batty ve büyükbabası David Batty'nin onu bir spiritüel bir toplulukla birlikte yaşamaya götürdüklerine inandığını söylemişti.

İkisinin de o zamanlar alternatif bir yaşam tarzı aradıklarını ve Alex'in okula gitmesini istemediklerini dile getirmişti.

Şu ana kadar bilinenler, Alex’in uzun süre boyunca Fransız Pireneleri’nde bulunan vadilerde gezgin şekilde yaşadığını gösteriyor.

Bu bölge, alternatif hayat tercih eden kişilerin uğrak yeri konumunda bulunuyor.

BBC’ye konuşan La Bastide isimli yerleşimin sakinleri, Alex’in son iki yılda bir konuk evinde aralıklarla kaldığını aktardı.

Fransız yetkililer, Batty’nin ailesinden annesi Finlandiya’ya gitmek istemesi sonrası ayrıldığına inanıyor.

Annesi Melanie ve büyük babası David Batty, Alex'le birlikte, 30 Eylül 2017'de İspanya'nın Marbella şehrine önceden kararlaştırdıkları bir haftalık tatile gitmek için İngiltere’nin Manchester kentinden ayrılmıştı.

Alex en son o yıl İngiltere'ye dönmeleri beklenen gün olan 8 Ekim'de, Malaga Limanı'nda görülmüştü.

Fransız yetkililer, Batty’nin ailesinden annesi Finlandiya’ya gitmek istemesi sonrası ayrıldığına inanıyor.

Annesi Melanie ve büyük babası David Batty, Alex'le birlikte, 30 Eylül 2017'de İspanya'nın Marbella şehrine önceden kararlaştırdıkları bir haftalık tatile gitmek için İngiltere’nin Manchester kentinden ayrılmıştı.

Alex en son o yıl İngiltere'ye dönmeleri beklenen gün olan 8 Ekim'de, Malaga Limanı'nda görülmüştü.

Savcılık BBC'ye, Alex'in annesinin nerede olduğunu ya da kendisinin Pireneler'de tam olarak nerede yaşadığını açıklamadı.