Alsancak’ta bir restoranda meydana gelen gaz kaçağı patlamasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, mutfakta çalışan aşçı Saiful İslam Bhuiyan (E-25), pürmüzü açtığı sırada, tetik kısmında oluşan gaz kaçağının patlaması sonucu yüzü, kollarıyla bacaklarında ve yanında bulunan garson Ceylan Sarı’nın (K-33) yüzünde ve sağ kolunda yanıklar oluştu.

Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Ceylan Sarı tedavisinin ardından taburcu edilirken, Bhuiyan Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.