Alsancak’ta sürücüsü alkol tesiri altında olan bir araç, trafik ışıklarında duran bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

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Sterlin 54,25 TL, euro 47,20 TL, dolar 40,78 TL'den işlem görüyor
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Polisten verilen bilgiye göre, dün 20.30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesinde, Nicholas Lee Platt (E-56), 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 082 plakalı araçla, kırmızı ışık yandığı için trafik ışıklarında duran Necati Karakurt (E-53) yönetimindeki RT 917 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü Nıcholas Lee Platt hakkında yasal işlem başlatıldı.