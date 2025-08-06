Alsancak’ta sürücüsü alkol tesiri altında olan bir araç, trafik ışıklarında duran bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 20.30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesinde, Nicholas Lee Platt (E-56), 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 082 plakalı araçla, kırmızı ışık yandığı için trafik ışıklarında duran Necati Karakurt (E-53) yönetimindeki RT 917 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü Nıcholas Lee Platt hakkında yasal işlem başlatıldı.