Alsancak’ta alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında, 8 yaşındaki Yusuf Çataloğlu yaralandı. Alkollü sürücüsü Fırat Yoran ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, dün saat 17:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde meydana geldi.

Fırat Yoran (E-41) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ND 070 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada karşıdan gelmekte olan Ayhan Yekenkınrul (E-54) yönetimindeki RN 434 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptıktan sonra yoluna devam edip, yolun güney kısmındaki bir markete ait araç park yerinde park halindeki US 807 ve FC 969 plakalı salon aracın arka kısımlarına da çarptıktan sonra, tekrar yola girip karşıdan gelmekte olan Elif Kurt (K-38) yönetimindeki MV 080 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan MV 080 plakalı araçtaki yolcu Yusuf Çataloğlu (E-8), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. ND 070 plakalı araç sürücüsü Fırat Yoran tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Bafra’daki kazada da alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan bu sabah saat 04:00 sıralarında, Bafra Halk Plajı Yolu üzerinde, Batuhan Çenber (E-28) 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 623 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak kaldırım üzerindeki oturma bankına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Batuhan Çenber tutuklandı, soruşturma devam ediyor.