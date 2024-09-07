Açıklamada, dağda 1000 metre uzunluğundaki bölgenin yandığı, kaç hektar alanın etkilendiğini söylememenin henüz mümkün olmadığı kaydedildi.

Dün akşam yangının kontrol altına alınamadığı, Brocken Dağı’ndaki Milli Park’ın kapatıldığı, çoğunluğu turist, yürüyüş yapanlar ve sporculardan oluşan yaklaşık 500 kişinin otobüslerle bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, alevlere bir uçak ve bir helikopterle müdahale edildiği, 150 itfaiye erinin görev aldığı, gün içinde 3 uçak ve bir helikopterin daha söndürme çalışmalarına destek vermesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, eyaletin doğusundaki Oranienbaum beldesi çevresinde çıkan orman yangınına da iki helikopterle müdahale edildiği belirtilerek, bölge sakinlerine dumandan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatmaları çağrısında bulunuldu.