Almanya'da yapılan seçimlerde baraj altında kalarak meclise girme şansını kaybeden Hür Demokrat Parti'nin (FDP ) Genel Başkanı Christian Lindner aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.

Christian Lindner sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Federal seçimler FDP için yenilgiyle sonuçlandı ancak Almanya için umut verici bir yeni başlangıç ​​oldu. İşte ben bunun için mücadele ettim." ifadesini kullandı.

Lindner, "Yoğun ve zorlu 25 yıla yakın bir sürenin minnettarlığı ile artık aktif siyasetten çekiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Christan Lindner geçen yıl kasım ayında dağılan koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: RSS