

Almanya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Olaf Scholz, seçim bölgesi Potsdam kentinde Sanayi ve Ticaret Odası salonunda kurulan sandıkta oyunu verdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Arnsberg kentinde oturduğu evin yakınındaki Schützen Salonu’nda oyunu kullandı.

Stern dergisinin haberine göre Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin başbakan adayı Alice Weidel, önceden mektupla oy verdi.

Yeşillerin başbakan adayı Robert Habeck de daha önce Flensburg kentinde oyunu kullanmıştı.

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, oyunu Berlin’deki Erich-Kaestner İlkokulunda verdi.

Almanya’daki genel seçimlerde oy kullanma işlemi, yerel saatle 08.00’de başlamıştı.

59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu, 29 parti ile 4 bin 506 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.



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