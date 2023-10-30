Almanya'nın Bavyera eyaletinde 8 Ekim'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili seçilen Daniel Halemba gözaltına alındı.

Alman medyasının Würzburg savcılığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, halkı "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Halemba, bugün Stuttgart'ta gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkarılacak Halemba'nın, tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek.

Halemba'nın parlamentonun açılış saati olan yerel saatle 15.00'e kadar dokunulmazlık hakkı bulunmadığı için gözaltı işleminin yapılabildiği öğrenildi.

Haberlerde Halemba'nın, eski aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) yasak olan sembollerini kullandığı iddia edilen "Prag'tan Würzburg'a Cermen Kardeşliği" adlı örgütün üyesi olmakla itham edildiği belirtildi.

Halkı "Kin ve düşmanlığa tahrik"le suçlanan 22 yaşındaki Halemba, Bavyera parlamentosuna seçilen en genç siyasetçi olmuştu.