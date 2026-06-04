DW Türkçe’nin aktardığına göre Baltık Denizi'nde Rügen Adası'nın güneydoğusunda yer alan ada, Hamburg'da 4 Haziran'da açık artırmada satışa çıkarılıyor. Belirlenen başlangıç teklifi 39 bin euro.

“Ostervilm” adıyla bilinen yapay ada, yaklaşık 250 metrekarelik bir platform ve üzerindeki binadan oluşuyor. Yıllardır kullanılmayan yapı, kapı ve pencerelerin sökülmesi, ahşap döşemelerin çökmesi ve pas ile küf tabakalarının oluşması nedeniyle kapsamlı bir yenileme gerektiriyor.

Yaklaşık 10 metre derinlikteki deniz yüzeyine 1954 yılında 600 ahşap kazık üzerine inşa edilen platformda bir konut ve çamaşır odası bulunuyor. Sosyalist yapıdaki DDR'in yıkılması ve Federal Almanya ile birleşmesinin ardından el değiştiren ada, zamanla kaderine terk edildi.

Açık artırmayı düzenleyen şirket, adanın kumarhane, düğün alanı veya denizin ortasında bar gibi çeşitli işler için kullanılabileceğini belirtiyor.