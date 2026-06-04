BM Güvenlik Konseyi toplam 15 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 5'ini daimi üyeler (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) oluştururken, kalan 10 üye farklı dünya bölgelerine ayrılan kontenjanlara göre 2 yıllık kademeli dönemler için seçiliyor.

Genel Kurul'da Avrupa koltukları için yapılan gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy aldı. Bugüne kadar konseyde altı dönem görev yapmış olan Almanya ise 104 oyda kaldı. Bir G7 üyesi olan Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve kıtanın siyasi ile güvenlik alanındaki temel direği olarak görülüyor.

Afrika koltuğu için tek aday olan Zimbabve 182 oyla seçilirken, yine rakipsiz yarışan Trinidad ve Tobago 181 oyla Latin Amerika ve Karayipler grubu koltuğunu güvence altına aldı. Asya grubuna ayrılan koltuk için ise Filipinler ve Kırgızistan arasında karar verilmesi amacıyla dün ikinci tur oylamaya geçildi.

Seçilen 5 ülke, 1 Ocak 2027'den itibaren Pakistan, Somali, Yunanistan, Danimarka ve Panama'nın yerini alacak. Bu ülkeler; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Letonya, Kolombiya ve Bahreyn'den oluşan ve 2026-2027 dönemi için daha önce seçilmiş olan diğer 5 üyeye katılacak.

-Wadephul son ana kadar destek için kampanya yürüttü

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta diplomatlar ve hükümet temsilcileriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdi ve oylamadan birkaç saat öncesine kadar iyimserliğini koruduğunu ifade etti.

Wadephul kampanya sürecinde, Almanya'nın BM sistemine en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olmasının yanı sıra barış misyonlarındaki aktif rolüne dikkat çekti. Federal hükümet ayrıca, Afrika ülkelerine BM Güvenlik Konseyi'nde daha fazla nüfuz sahibi olma taleplerine destek vereceği sözünü verdi.

Ancak bu seçim, en başından beri zorlu bir süreç olarak değerlendiriliyordu. Geçmişteki adaylıklarının aksine Almanya, bu kez karşısında iki ciddi rakip buldu.

Diplomatik çevreler, federal hükümetin gerek ABD'nin gerekse İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak net bir şekilde tanımlamamış olmasını da eleştirel bir gözle yaklaştı. Gözlemciler, bu durumun adaylık sürecinde Almanya için bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.

Almanya adına bir diğer olumsuz etken ise Avusturya'nın adaylığını henüz 2011'de, Portekiz'in ise 2013'te açıklamış olmasıydı. Berlin'in yarışa resmi olarak ancak 2020 yılında dahil olması, destek toplamak için yürüteceği kampanya süresini ciddi şekilde kısıtladı.