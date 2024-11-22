Savunma Bakanı Boris Pistorius, görevdeki Şansölye Olaf Scholz'un ikinci dönem için aday olmasının önünü açtı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, şubat ayında yapılacak erken seçimlerde başbakan adayı olmak için "uygun olmadığını", bunun yerine Şansölye Olaf Scholz'un yeniden seçilme teklifini destekleyeceğini açıkladı.

Euronews’de yer alan habere göre Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius'un partiye ait sosyal medya kanallarında yayınlanan bir videoda yaptığı açıklama, Scholz'un yerine geçeceğine dair günlerdir süren spekülasyonları sona erdirdi.

Son dönemde Almanya'nın en popüler siyasetçisi olan Pistorius, "Son haftalarda bunu defalarca vurguladım ve mümkün olduğunca açık bir şekilde tekrar söylüyorum: Olaf Scholz mükemmel bir şansölye," dedi.

"Scholz, normal zamanlarda zorlu olabilecek bir koalisyonu muhtemelen son on yılların en büyük krizinde yönetti."

Aday olmamasının kendi "egemen ve tamamen kişisel" kararı olduğunu da sözlerine ekledi.

-Üçlü koalisyonun çöküşü

Şansölye Olaf Scholz, iktidardaki “Trafik Işığı Koalisyonu”nun Kasım ayı başında çökmesinin ardından erken seçim çağrısında bulundu.

Almanya seçim kurallarına göre, seçmenler 23 Şubat'ta sandık başına gitmeden önce Federal Meclis 16 Aralık'ta hükümet için güven oylaması yapacak.

Almanya'da Sosyal Demokratlar, liberal FDP ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümeti, Scholz'un dönemin Maliye Bakanı ve FDP parti başkanı Christian Lindner'i görevden almasının ardından 7 Kasım'da çökmüştü.

Scholz o dönemde basına verdiği demeçte, "O (Lindner) benim güvenimi çok fazla kırdı" dedi. FDP liderinin "daha çok kendi müşterileri ve kendi partisinin hayatta kalmasıyla ilgilendiği" için "daha fazla iş birliği için artık güven temeli kalmadığını" sözlerine ekledi.

2021'den bu yana Almanya'yı yöneten koalisyonun çökmesi Scholz hükümetinin parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı anlamına geliyordu.

SDP Perşembe günü yaptığı açıklamada, Scholz'u önümüzdeki hafta başbakan adayı olarak göstereceklerini doğruladı.

Ancak mevcut kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya'nın bir sonraki şansölyesinin merkez sol Sosyal Demokratlardan olması ihtimali oldukça düşük.

Anketörlerin çoğu merkez sağ Hristiyan Demokratların SDP'nin iki katından daha fazla destek aldığını belirtiyor.

Siyasi araştırma grubu Infratest dimap tarafından Perşembe günü yayınlanan bir ankete göre, CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 33, SPD'nin oy oranı ise yüzde 14 ile Yeşiller'in gerisinde.