10.03.2025 tarihinde, saat 00.45 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun İnönü Kavşağında, E.S.(E-34), 370 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada bir taraf olup, A.C.(E-34) ve M.R.(E-38) 600 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle, elleri ve ayakları ile vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.