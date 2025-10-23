Alkollü sürücüler Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda kaza yaptı. Ciddi yaralanmanın olmadığı kazalara karışan her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 09.30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0 ila birinci kilometreleri arasında kaza oldu.

115 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 165 plakalı salon araçla Girne’ye doğru sağ şeritte seyreden Zelal Şaşkın (K-26) dikkatsizce sol şeride geçti.

Şaşkın’ın aracı o esnada sol şeritte bulunan ve aynı istikamete seyreden Burhan Adsız (E-28) yönetimindeki VV 277 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere vurdu.

Kazada, yaralanan RF 165 plakalı araç sürücüsü Zelal Şaşkın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olurken aleyhinde de alkollü araç kullanmaktan yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan gece yarısı, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 5 ila 6’ncı kilometreleri arasında başka bir kaza oldu.

143 miligram alkollü tesiri altında, yönetimindeki JJ 452 plakalı salon araçla Alsancak’a doğru dikkatsiz seyreden Afig Mammadov (E-35) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Mammadov’un aracı orta refüjü çevreleyen bordür taşlarına ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan JJ 452 plakalı araç karşı şeride geçip durdu. Kazada yaralanan olmazken Mammadov aleyhine, alkollü araç kullanmaktan yasal işlem başlatıldı.

-Dağ Yolu’nda kaza

Öte yandan bu sabah saat 10.30 sıralarında, Dağ Yolu olarak da bilinen Değirmenlik-Girne Anayolu’nda kaza oldu.

Yönetimindeki NM 097 plakalı araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Dilara Müstecep (K-24) Dağyolu Göleti önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Müstecep’in aracı yolun solundan çıkarak yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma düşerek ağaçlara çarptı. Kazada yaralan olmadı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.