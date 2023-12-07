Lefkoşa-Gazimağusa yolunda dün gece yaşanan kazada alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki Fatma Kadı, Yonca kavşağı üzerinde, 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SB 863 plakalı salon araç seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Alkollü sürücü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda dün gece yaşanan kazada alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı.
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda dün gece yaşanan kazada alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki Fatma Kadı, Yonca kavşağı üzerinde, 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SB 863 plakalı salon araç seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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