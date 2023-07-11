Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında araba kullanırken trafik ışıklarında duran arabaya, kullandığı MN 088 plakalı arabayla arkadan çarpan Salman Sımsık (E-41) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün akşam saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Salman Sımsık, 353 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için duran Uğur Denizer (E-60) yönetimindeki SE 384 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan MN 088 plakalı araç, bir evin bahçesinin demir korkuluklarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan Denizer, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.