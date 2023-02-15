Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı marketten 17-18 Ocak tarihlerinde 3 şişe alkollü içki çalınması olayında zanlı olarak görülen ve aranmakta olan Z.A.G (E-22)’nin tespit ederek, tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.