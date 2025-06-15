Kaldıkları evi döviz bürosu olarak kullanan şahıslar tutuklandı

Girne’de kaldıkları evi döviz bürosu olarak kullanan üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de dün 14.00 sıralarında Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir adrese yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, bir apartman dairesinde D.U.E (K-39) ve C.P.I’nın (K-22) yetkili makamdan izinsiz döviz alışverişi yaptıkları tespit edildi.

Konu evde yapılan aramada, para sayma makinesi, 7 diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 2 şifre matik, muhtelif evrak ve toplam 229 bin 400 TL, 2 bin 365 euro, 1904 Amerikan doları, ayrıca hasarlı halde 772 Amerikan doları, 170 sterlin, 10 euro, 25 İşkoç parası ve 1910 TL bulunarak emare alındı.

Ayrıca evde arama yapılacağı sırada, ev sakini A.O (K-36) polisleri fark etmesi üzerine, polisten kaçmak maksadıyla ikinci kattan atlayarak yaralandı.

A.O. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisi ardından, Ortopedi Servisinde gözetim altına alındı.

A.O.’nun yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çalıştığı şirketten klima çalarak farklı şahıslara sattı

İskele’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan U.M’nin (E-22), şirket binasına takılmak üzere kendisine teslim edilen 21 tane 18000 BTU’luk klimayı çalarak, sosyal medya üzerinden satılığa çıkardığının tespit edilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen U.M, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, U.M.’nin çaldığı klimalardan altı tanesini, yalan beyanda bulunarak beş farklı şahsa satarak toplam 87 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiği de tespit edildi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

-Kanunsuz hayvan tasarrufu… 1 tutuklu

Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde, dün Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.B’nin (E-36) kullanımındaki arkası açık kamyonette yapılan kontrolde, aracın arka kısmında bulunan 4 büyükbaş hayvanın (tosun) kulak numaralarının üzerlerinde olmadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs, tosunların kulak numaraları ile ilgili makul izahat veremediğinden dolayı tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kalan 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa’da 277 promil alkollü K.U (E-40), otostop yapıp araçların kendisini almadığı gerekçesiyle ve İskele’de 437 promil alkollü P.S (E-38), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.