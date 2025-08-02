Başbakan Ünal Üstel, üreticilerin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, “Bizim en temel hedefimiz; üreten, istihdam sağlayan, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC’yi sizlerle birlikte yaratmaktır” dedi.

Sanayi Odası’nı ve sanayicileri ülkenin ekonomik bağımsızlığının teminatı olarak gördüklerini dile getiren Üstel, “Yakaladığımız siyasi istikrarla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü istikrar varsa yatırım var, yatırım varsa üretim var, üretim varsa kalkınma var.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)’nun 39’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sanayicilerle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın adaya gelerek temaslarda bulunacak olmasından dolayı kısa konuşacağını dile getiren Üstel, ileriki günlerde Sanayi Odası başkan ve yönetiminin organize ettiği bir toplantıda tüm konuları uzun uzun tartışabileceğini kaydetti.

-“Üreticilerin her zaman yanındayız”

Üreticilerin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Üstel, ülkede pandemi yaşandığını ve üreten kesimlerin öneminin bir kez daha görüldüğüne dikkat çekerek, “O dönemde kapıların kapandığını ve kendi ürettiklerimizle yaşamaya başladık. Bu nedenle üretim önemlidir.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur” sözüne de değinen Üstel, hükümete geldikleri günden beri üreten kesimlere destek sağlamak için her platformda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kısa vadedeli hükümetlerden dolayı sorunların büyüdüğünü kaydeden Üstel, sorunları aşmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, ülkede siyasi istikrarı sağlayarak biriken sorunların önünü açtıklarını belirtti.

-“Yarım kalan proje ve reformları hayata geçirdik”

2012 yılından beri yarım kalan projeleri tamamladıklarını vurgulayan Üstel, “Yapılamaz denilen reformları hayata geçirdik. Devletle özel sektörü omuz omuza yürür hale getirdik. Söz değil iş ürettik. Lafla değil hizmetle yürüdük. Türkiye ile ilişkilerimizi tarihin en üst seviyesine taşıdık.” ifadelerini kullanarak, halkın ihtiyacı reformlar ve projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Önemli bir süreç yaşadıklarını ve bu süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali İktisadi ve İşbirliği protokolleri ile altyapıları güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Üstel, üreten kesimlerin sorunlarının çözümü yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Sanayi Odası raporundaki her tespitin, hükümetin de sanayiye yönelik yol haritasında bulunduğunu dile getiren Üstel, özellikle güneş enerjisinin sanayiye verilmesi çalışmaları yaptıklarını belirtti.

-“Enerji maliyetleri aşağıya çekilecek”

Üstel, ileriki günlerde engelleri aşıp güneş enerjisi üretimi sorununu çözüp üretimde enerji maliyelerini aşağıya çekeceklerini vurguladı.

Enerjide verilen teşvikin günün koşullarına göre yeterli olmadığının doğru olduğunu ve gözden geçirileceğini vurgulayan Üstel, enerjide yaşanan sıkıntıların Ekonomi ve Enerji Bakanı ile ilgili kişilerin sorunun çözümü yönünde çalışmalar yaptığını kaydetti.

-“Asgari ücrette yeni düzenleme yapıldı”

Bu dönem içerisinde üreten kesimlerin ayağa kalkması için asgari ücrette de yeni düzenleme yaptıklarını vurgulayan Üstel, “Asgari ücrette de yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte, işgücü anlaşması olmayan ülkelerden getirilen yabancı işçilere asgari ücrette konaklama için yüzde 20, beslenme için yüzde 20, toplamda yüzde 40’a kadar indirim uygulanabilecek” dedi.

Sanayiciye prim desteklerin devam ettiğini ve sanayiciye özel düşük faizli kredi paketlerini genişletmek ve yeni KOBİ desteklerini devreye sokmak için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Üstel, dijital dönüşüm için yazılım ve otomasyona hibe desteği sağlamak adına yapılan çalışmaların da sonuna gelindiğini söyledi.

Başbakan Üstel, KTSO Genel Kurulunun ülkeye ve sanayiciye hayırlı olmasını söyleyerek, Başkanı Ali Kamacıoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.