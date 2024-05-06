Aliye Ummanel’in “Passa Tempo, Kayıp ve Ev” oyunlarından oluşan ve Işık Kitabevi tarafından yayınlanan “Kıbrıs Üçlemesi: Üç Birlik Kuralı Bozulan Tragedya” isimli kitabı cuma akşamı tanıtılacak.

Işık Kitabevi’nin üst katında bulunan Blckbrd Social Cafe’de saat 19.00’da başlayacak tanıtım ve söyleşi etkinliğinde, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Şair Neşe Yaşın, Araştırmacı-Yazar Mete Hatay ve Tiyatro Sanatçısı Hatice Tezcan konuşmacı olarak yer alacak.

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Etkinlikte, yazarın, her biri sahnelenmiş oyunlarından okumalar da yapılacak.