TAK’a konuşan Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak: “Depremden değil, bilinçsizlikten korkmak gerekir. Binalarımızı güçlendirmeliyiz, gerekli önlemleri almalıyız”

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Ege’de art arda yaşanan depremler ve Santorini Yanardağı’ndaki patlamanın, Kıbrıs’ı doğrudan etkilemesinin beklenmediğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Ayşen Albayrak, Kuzey Kıbrıs’ta aktif volkanik dağ bulunmadığını da kaydederek, “Bazı bölgeler volkanik kayaçlardan oluşmuş olsa da bunlar herhangi bir etkin yanardağ faaliyeti yaratacak durumda değil.” dedi.

Bir süredir hazırlığı devam eden paleosismoloji raporunun tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Albayrak, çıkacak sonuç ne olursa olsun önemli olanın tedbir almak olduğunu vurguladı.

Albayrak, “Depremden değil, bilinçsizlikten korkmak gerekir. Binalarımızı güçlendirmeliyiz, gerekli önlemleri almalıyız.” diye konuştu.

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile iş birliği içinde önemli projelere imza attığını da belirten Albayrak, "Şu an diri fay haritasını bitirdik. Sıvılaşma ve yatkınlık haritasını tamamladık. Jeoloji haritalarımızı güncelledik” ifadelerini kullandı.

-Tsunami araştırmaları da gündemde

Albayrak, tsunami risklerini de detaylı olarak incelediklerine işaret ederek, tarihsel kayıtlarda tsunami çökeltilerine rastladıklarını dile getirdi. Albayrak, “MTA ile yaptığımız protokollerin ikinci etabında tsunami çalışmaları var. Bu araştırmaları tamamladıktan sonra daha net konuşabiliriz.” şeklinde konuştu.

-15 olan deprem gözlem istasyonlarının sayısı 22’ye çıkarılacak

Ülkede, son kurulan üç istasyonla birlikte, şu an 15 adet deprem gözlem istasyonu bulunduğunu, bu sayının 22’ye çıkarılmasının planlandığını ifade eden Albayrak, “Ne kadar çok istasyon kurarsak elde ettiğimiz veri o kadar artar. Bu veriler sayesinde sismik aktivitedeki değişimleri daha iyi yorumlayabiliriz.” dedi.

-İlk kez sismik kuyu açıldı

Öte yandan kısa süre önce Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez “sismik kuyu” açıldığına dikkat çeken Albayrak, “Erenköy’de açtığımız 100 metre derinliğindeki bu kuyu çok küçük sarsıntıları bile ölçebilir. Kazılması zor bir işti ama başarılı olduk. Bu sayede derinlerdeki hareketlilikleri de analiz edebileceğiz” diye konuştu.