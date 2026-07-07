Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık, Alevkayası Piknik Alanı'nda çöp toplama etkinliği düzenledi ve bölgedeki kirliliğe dikkat çekti.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Patika Doğa Sporları Derneği olarak 5 Temmuz'da doğa yürüyüşü ve Alevkayası Piknik Alanı 2'de çöp toplama etkinliği düzenlediklerini belirtti. Işık, bölgede çöp bidonu sayısının artırılması ve çöplerin düzenli aralıklarla toplanması gerektiğini kaydetti.

Yalnızca temizlik yapmanın yeterli olmadığını, doğayı seven, sahiplenen ve koruyan bir toplum oluşturmak gerektiğini belirten Işık, etkin denetim, caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanması ve ormanlık alanların bakımına daha fazla önem verilmesi çağrısında bulundu.