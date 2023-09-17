Yangına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri ve 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer: "Tahliye edilen evler var, herhangi bir can kaybı yok"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ile çevre il ve ilçelerden bölgeye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne sıçradı.

Yangına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, bölgede olduğunu belirterek yangının birkaç noktada etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini aktaran Ürkmezer, "Bölgede evler var. Oradaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen evler var, herhangi bir can kaybı yok. Tespit çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.