Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, kapalı Maraş raportörü, İtalyan Parlamenter Piero Fassino’nun ön raporunu onayladı.

Alithia gazetesi, Fassino’nun, Komite'ye kapalı bölge Maraş konusunda sunduğu ön raporun Cuma günü oy çokluğuyla onaylandığını yazdı.

Fassino’nun ön raporunun bazı değişikliklere onaylandığı ifade edilen haberde komite üyesi Türk parlamenterlerin rapora ret oyu verdiği belirtildi. Gazete, komitenin Rum üyesi Yorgos Lukaidis’in ise komite toplantısında yaptığı konuşmada, “söz konusu raporun, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’taki genel duruma AKPM’nin verdiği önemi ortaya koyduğunu” öne sürerek raportöre teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Lukaidis konuşmasında Rum tezlerini dile getirerek BM Güvenlik Konseyi’nin, Maraş’ın iadesini öngören 550 ve 789 sayılı kararlarının uygulanması gerektiğini de savundu.

Gazete, ön raporun nihai onay için AKPM’ye sunulacağını belirtti.