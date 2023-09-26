KKTC Cumhuriyet Meclisi “Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi” ile birlikte Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar Türkiye’de çok önemli ve verimli temaslar gerçekleştirdiğini paylaştı.

Akpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Asrın felaketinde yaşamlarını yitiren ancak onlarla her gün yeni bir güne uyandığımız, Yavrularımız Şampiyon Meleklerimiz, Öğretmenlerimiz ve Kardeşlerimiz için, Adaletin bir an önce tecellisine yönelik temaslarımızı sürdürüyoruz .” ifadelerine yer verdi.