"YAŞANAN SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Akpınar yaptığı açıklamada, parti yönetiminin yaşanan sorunsal süreçlerin üstesinden gelme çabalarına vurgu yaparak, Son Parti Meclisi Toplantısı'nda, parti tabanını rahatsız eden konuların devam etmesi nedeniyle, hükümetten çekilme kararı alındığını belirtti.

"KARARA İLİŞKİN HASİPOĞLU'NU BİLGİLENDİRDİM"

Akpınar, alınan kararın önemi ve hassasiyeti nedeniyle Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun bilgilendirdiğini ve genel başkanların istişaresinin istendiğini dile getirdi.

"BAŞKANLARIN İSTİŞARESİ VE İYİ NİYETLERİ DOĞRULTUSUNDA KARARIN UYGULAMAYACAĞINI PAYLAŞIYORUM"

Ülkenin zor süreçlerden geçtiği dönemde, genel başkanların istişare ve iyi niyetleri doğrultusunda Parti Meclisi tarafından alınan kararın uygulanmayacağını ifade etti.