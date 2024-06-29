Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’nda raportör İtalyan Milletvekili Piero Fassino tarafından hazırlanan “Maraş’ın Yasal Sahiplerine İadesi Çağrısı” başlıklı raporun perşembe günü onaylanması, Rum kesiminde memnuniyetle karşılandı.

Alithia ve diğer gazeteler, İtalyan Milletvekili Piero Fassino'nun hazırladığı “Maraş’ın Yasal Sahiplerine İadesi Çağrısı” isimli raporun perşembe günü AKPA Genel Kurulu'nda onaylanmasının Rum yetkililerce memnuniyetle karşılandığını yazdı.

Alithia, Dışişleri Bakanlığı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarla duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirtirken, açıklamalara ayrıntılı şekilde yer verdi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Maraş’ın yasal sakinlerine hemen iade edilmesi çağrısında bulunulan raporun kabulünden memnuniyet duyulduğu” belirtilerek “raporun Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik önemli mesajlar içerdiği” iddia edildi.

Açıklamada; “raporda, Türkiye’nin, bir kısmını açması da dahil Kapalı Maraş’taki faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümüne zarar veren ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının ciddi ihlali anlamına geldiğinin” vurgulandığı belirtilerek “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğine, iki devletli çözümden vazgeçmeleri çağrısında bulunulduğu” belirtildi.

Gazete, bir diğer açıklamanın ise Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’dan geldiğini, Dimitriu’nun açıklamasında; “raporda ilk kez işgal ve istila kelimelerinin geçtiğine ve bu kelimelerin Kıbrıs sorunuyla ve Maraş’ın yasal sahiplerine iadesiyle ilişkilendirildiğine” dikkat çektiğini yazdı.

Dimitriu, raporda, “Türkiye’nin kapalı Maraş’taki eylemlerinin yasa dışı olduğuna net bir şekilde değinildiğini” de öne sürerken, AKPA’daki Rum heyet ve özellikle Yorgos Lukaidis’in faaliyetleri sebebiyle teşekkürlerini ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “AKPA Fassino’nun Maraş’ın İadesi Raporunu Onayladı – Y.Lukaidis AKPA’dan Maraş’taki Oldubittilerin Kaldırılması Yönünde Güçlü Bir Mesaj Vermesini İstedi”

Fileleftheros: “Fassino’nun Raporunun Onaylanması Memnuniyet Yarattı”