Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde seyir halindeyken aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan 49 yaşındaki Alkan Canit bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.06.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde Demirli köprü olarak bilinen yerde Akdoğan’da sakin Alkan Canit ‘in kullanımında bulunan HF 060 plakalı araç bir polis ekibi tarafından kontrol için durdurulmuş ve aracın sağ ön şoför koltuğu cep bölümünde golden vırginia marka tütünü içerisinde yaklaşık 3-4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.