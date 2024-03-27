AKEL, Rum Meclisine dün sunduğu önergeyle, İsrail’in Filistin’e yönelik “soykırımının” Rum hükümeti tarafından desteklenmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi’ne dün bir önerge sunan AKEL, İsrail’in BM Genel Kurulu tarafından verilen ateşkes kararına uyması gerektiğini belirterek, Rum hükümetinin ve Meclisin, İsrail’i desteklemekten vazgeçmesi çağrısında bulundu.

“Dünya Filistin Toprakları Günü” olan 30 Mart tarihinde oylamaya sunulacak önergede ayrıca, söz konusu günde Rum Meclisi’ne Filistin bayrağı asılması önerisinde de bulunuldu.