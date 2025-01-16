AKEL’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, Lavrov’un açıklamalarının Rum Hükümeti’ni, "ülkeyi ABD ve NATO’nun lehinde hizmet etmeye bağlayan dış politikasının, hayati öneme sahip çıkarlara verdiği zarar açısından" düşündürmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre AKEL, bir ülkenin dış politikasının, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya gibi önemli ülkelerle olan tarihi ve geleneksel ilişkileri yok ettiğinde değil, dostlarından ve müttefiklerinden destek alırsa başarıya ulaşacağını ifade etti.