Ecolive Hasat Festivali Pazar günü Akdeniz köyünde yapılacak.

Verilen bilgiye göre, yerli üreticiyi destekleme, zeytin ağacının kültürel ve ekonomik değerine dikkat çekme ve çevre dostu üretim tekniklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen ve bu yıl 5’incisi düzenlenecek Festival, 27 Ekim Pazar sabahı saat 08.00’de başlayıp gün batımına kadar sürecek.

Akdeniz köyündeki zeytin ağaçlarının arasına kurulacak festival alanında adanın geleneksel lezzetleriyle el emeği ürünleri de satışa sunulacak, katılımcılara zeytin toplama imkanı tanınacak ve zeytinyağının üretim süreci anlatılacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın da katkılarıyla düzenlenecek Ecolive Hasat Festivali’nde soğuk sıkım yöntemiyle üretilen zeytinyağının yanı sıra zeytin ve çakıstes gibi ürünler de satışa sunulacak.

Mini konser, halk dansları gösterisi ve atölye çalışmalarının da olacağı festivalde zeytin hasadına katılan çocuklara, Kıbrıs Türk Sanayi Odası sponsorluğunda yerli zeytin fidanı da hediye edilecek.